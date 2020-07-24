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Гравець "Манчестер Сіті" уклав рекордний для британського футболу контракт з постачальником спортивної екіпіровки

Рахим Стерлінг і Adidas уклали рекордну угоду.

Гравець "Манчестер Сіті" уклав рекордний для британського футболу контракт з постачальником спортивної екіпіровки
Рахім Стерлінг
Фото: EPA/UPG

Вінгер "Манчестер Сіті" Рахим Стерлінг уклав рекордний як для всього британського футболу контракт з технічним спонсором - Аdidas, повідомляє AS.

Сума угоди склала близько € 11 млн на рік з урахуванням всіх бонусів. Контракт набуде чинності після 31 липня, коли у 25-річного гравця збірної Англії завершиться чинна угода з іншим технічним спонсором - Nike.

Примітно, що технічним спонсором "МанСіті" є Puma.

У перспективі ця угода може зіграти визначальну роль у трансфері Рахима в "Реал", так як технічним спонсором "бланкос" також є Аdidas.

Видання зазначає, що гравцеві добре відомо про роль, яку німецький концерн зіграв в переході Девіда Бекхема в 2003 році з "Манчестер Юнайтед" на "Сантьяго Бернабеу".

Каменем спотикання може стати хіба що прейскурант на Стерлінга, оцінюваний Transfermarkt в € 130 млн.

У нинішніх фінансових умовах мадридці навряд чи підуть на витрату такої суми. А між тим, у форварда ще є три роки за чинним контрактом з "Сіті".

У поточному сезоні Рахім провів 49 матчів за МС у всіх турнірах, відзначившись 29 забитими м'ячами і 9 результативними передачами.

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