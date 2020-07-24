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Стало відомо, хто увійде до тренерського штабу Луческу в "Динамо"

Румунові допомагатимуть Спиридон і Михайлов.

Стало відомо, хто увійде до тренерського штабу Луческу в "Динамо"
Олександр Спиридон
Фото: shakhtar.com

У штаб нового головного тренера "Динамо" Мірчі Луческу увійдуть Олександр Спиридон і Михайло Михайлов, що підтвердив президент київського клубу Ігор Суркіс, повідомляє Sport Arena.

Спиридон довгий час працював асистентом Луческу в "Шахтарі" і санкт-петербурзькому "Зеніті", а Михайлов був тренером воротарів "Динамо" практично при всіх попередніх наставниках киян.

Також румунський фахівець приведе в клуб свою наукову групу, яка останніми роками в "Динамо", по суті, не функціонувала.

Призначення Луческу негативно сприйняли фанати "Динамо", які вже анонсували акції протесту.

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