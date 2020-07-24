WTA і ATP скасували 11 турнірів у Китаї, включаючи Підсумковий турнір WTA і Мастерс ATP

Пандемія COVID-19 не відступає від "Піднебесної".

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Через директиви китайського уряду, що стосуються спортивних подій, в рамках реакції на пандемію COVID-19, в "Піднебесній" скасовано турніри ATP і WTA, заплановані на 2020 рік, повідомляється на сайті Асоціації тенісистів-професіоналів.

Головне управління спорту Китаю заборонило проведення будь-яких спортивних змагань до кінця року, що унеможливило проведення турнірів, включаючи тенісних.

Таким чином скасовано тенісні змагання:

турніри ATP 500 в Ченду і Чжухаї;

турнір ATP 500 в Пекіні;

Мастерс ATP в Шанхаї;

турніри International WTA в Наньчані і Гуанчжоу;

Прем'єри WTA в Чженьчжоу, Ухані і Пекіні;

підсумковий турнір WTA в Шеньчжені;

малий підсумковий турнір WTA в Чжухаї.

Відзначимо, що планується проведення "Ролан Гаррос" у вересні, а також US Open, остаточне рішення щодо якого буде прийматися наступного тижня.