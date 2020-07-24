WTA і ATP скасували 11 турнірів у Китаї, включаючи Підсумковий турнір WTA і Мастерс ATP

Через директиви китайського уряду, що стосуються спортивних подій, в рамках реакції на пандемію COVID-19, в "Піднебесній" скасовано турніри ATP і WTA, заплановані на 2020 рік, повідомляється на сайті Асоціації тенісистів-професіоналів.
Головне управління спорту Китаю заборонило проведення будь-яких спортивних змагань до кінця року, що унеможливило проведення турнірів, включаючи тенісних.
Таким чином скасовано тенісні змагання:
- турніри ATP 500 в Ченду і Чжухаї;
- турнір ATP 500 в Пекіні;
- Мастерс ATP в Шанхаї;
- турніри International WTA в Наньчані і Гуанчжоу;
- Прем'єри WTA в Чженьчжоу, Ухані і Пекіні;
- підсумковий турнір WTA в Шеньчжені;
- малий підсумковий турнір WTA в Чжухаї.
Відзначимо, що планується проведення "Ролан Гаррос" у вересні, а також US Open, остаточне рішення щодо якого буде прийматися наступного тижня.