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WTA і ATP скасували 11 турнірів у Китаї, включаючи Підсумковий турнір WTA і Мастерс ATP

Пандемія COVID-19 не відступає від "Піднебесної".

Фото: Twitter

Через директиви китайського уряду, що стосуються спортивних подій, в рамках реакції на пандемію COVID-19, в "Піднебесній" скасовано турніри ATP і WTA, заплановані на 2020 рік, повідомляється на сайті Асоціації тенісистів-професіоналів.

Головне управління спорту Китаю заборонило проведення будь-яких спортивних змагань до кінця року, що унеможливило проведення турнірів, включаючи тенісних.

Таким чином скасовано тенісні змагання:

  • турніри ATP 500 в Ченду і Чжухаї;
  • турнір ATP 500 в Пекіні;
  • Мастерс ATP в Шанхаї;
  • турніри International WTA в Наньчані і Гуанчжоу;
  • Прем'єри WTA в Чженьчжоу, Ухані і Пекіні;
  • підсумковий турнір WTA в Шеньчжені;
  • малий підсумковий турнір WTA в Чжухаї.

Відзначимо, що планується проведення "Ролан Гаррос" у вересні, а також US Open, остаточне рішення щодо якого буде прийматися наступного тижня.

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