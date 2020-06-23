Первая ракетка мира заразился коронавирусом

Первая ракетка мира, организатор серии турниров на Балканах под названием Adria Tour, сербский теннисист Новак Джокович объявил, что заразился коронавирусом.

"Мы организовали турнир во время, когда вирус пошел на спад. Мы верили, что есть условия для того, чтобы организовать турнир. К сожалению, вирус не ушел, и это новая реальность, с которой нам предстоит осваиваться.

Я невероятно сожалею о каждом отдельном случае заражения. Надеюсь, это не повредит ничьему здоровью, и все окажутся в порядке. Я отправляюсь на самоизоляцию на 14 дней. Через пять дней я еще раз пройду тест", - цитирует Джоковича championat.com.

Добавим, что супруга Новака и его дети также сдали анализы на коронавирус. Жена заразилась, дети - нет.