В Одессе с 22 июня ужесточают карантин
В Одессе с 22 июня ужесточают карантин
В Украине зарегистрировали 833 новых случая COVID-19
В Украине зарегистрировали 833 новых случая COVID-19
На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть погибшие (обновляется)
На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть погибшие (обновляется)
Новая статья Путина. Россия начинает глобальную войну
Новая статья Путина. Россия начинает глобальную войну
В Киеве владельцев бизнеса обязали организовать для своих сотрудников ИФА-тестирование на антитела к COVID-19
В Киеве владельцев бизнеса обязали организовать для своих сотрудников ИФА-тестирование на антитела к COVID-19
"Родину-мать" в Киеве украсили радужным флагом
"Родину-мать" в Киеве украсили радужным флагом
В сети появилось видео взрыва дома на Позняках
В сети появилось видео взрыва дома на Позняках
За сутки в Украине зафиксировали 681 новый случай COVID-19
За сутки в Украине зафиксировали 681 новый случай COVID-19
«Пропозиція» («партия мэров»): «Они сами нас породили!»
«Пропозиція» («партия мэров»): «Они сами нас породили!»
ГлавнаяСпорт

Лунин тащит "Реал Овьедо" вверх

Украинец отстоял "на ноль" очередной поединок.

Лунин тащит "Реал Овьедо" вверх
Андрей Лунин
Фото: facebook.com/RealOviedo

В рамках 34-го тура испанской Сегунды "Реал Овьедо", за который выступает на правах аренды Андрей Лунин, добился важнейшей победы в борьбе за выживание, обыграв в Хихоне "Спортинг" – 1:0.

Благодаря победе в Астурии "Овьедо" оторвался от зоны вылета на 2 очка.

В нынешнем сезоне на счету украинца 12 матчей в рамках Сегунды, в которых он пропустил столько же голов, при этом в трех матчах отыграл "на ноль".

Ожидается, что по окончании арендного соглашения Лунин вернется в "Реал", где станет дублером Тибо Куртуа в следующем сезоне.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также