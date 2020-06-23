В рамках 34-го тура испанской Сегунды "Реал Овьедо", за который выступает на правах аренды Андрей Лунин, добился важнейшей победы в борьбе за выживание, обыграв в Хихоне "Спортинг" – 1:0.

Благодаря победе в Астурии "Овьедо" оторвался от зоны вылета на 2 очка.

В нынешнем сезоне на счету украинца 12 матчей в рамках Сегунды, в которых он пропустил столько же голов, при этом в трех матчах отыграл "на ноль".

Ожидается, что по окончании арендного соглашения Лунин вернется в "Реал", где станет дублером Тибо Куртуа в следующем сезоне.