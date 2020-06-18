В поединке "Реал Овьедо" – "Депортиво" было забито 4 гола.

В испанской Сегунде были сыграны матчи 33-го тура.

Один из самых важных поединков за право сохранить прописку во второй по значимости футбольной лиге Испании состоялся в Овьедо, где местный "Реал", за который выступает на правах аренды Андрей Лунин, принимал соседа по турнирной таблице – "Депортиво".

Матч выдался сверхрезультативным и завершился вничью – 2:2. Причем, хозяева вели 2:0, но удержать преимущество не смогли.

Отметим, что в первом тайме при счете 1:0 украинец взял пенальти.

Добавим, что в Сегунде идет ожесточенная борьба за право остаться в Лиге на следующий сезон. В нижней части турнирной таблицы 10 команд разделяет лишь 5 очков.

"Альбасете" за который выступает еще один украинец - Роман Зозуля опережает "Овьедо" и "Луго" Василия Кравца лишь на 1 очко. В чемпионате осталось провести 9 туров.

Highlights матча "Овьедо" – "Депортиво" – на официальном сайте Ла Лиги.