ФИФА обязал "Динамо" погасить долг по зарплате экс-игроку "Динамо"

9 июня FIFA вынесла решение по жалобе экс-игрока "Динамо" Дьемерси Мбокани к своему бывшему клубу.
Конголезский форвард настаивал, что он недополучил от столичного клуба 79 тыс. евро.
В итоге, ФИФА обязал "Динамо" погасить Мбокани зарплатный долг, сообщает xsport.ua.
Напомним, Мбокани был игроком "Динамо" с 2013 по 2018 годы. За время действий контракта с киевлянами 34-летний форвард дважды побывал в аренде. Оба раза Дьемерси арендовали клубы Английской Премьер-Лиги.
В 2015/16 конголезец играл за "Норвич", с которым по окончанию сезона благополучно покинул АПЛ.
В следующем сезоне Дьемерси пригрел "Халл", с тем же успехом, что и "Норвич", завершивший свои выступления в АПЛ.
В настоящее время Мбокани выступает в Бельгии за "Антверпен".