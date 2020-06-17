ФИФА обязал "Динамо" погасить долг по зарплате экс-игроку "Динамо"

ФИФА принял сторону Дьемерси Мбокани в споре с киевским клубом.

9 июня FIFA вынесла решение по жалобе экс-игрока "Динамо" Дьемерси Мбокани к своему бывшему клубу.

Конголезский форвард настаивал, что он недополучил от столичного клуба 79 тыс. евро.

В итоге, ФИФА обязал "Динамо" погасить Мбокани зарплатный долг, сообщает xsport.ua.

Напомним, Мбокани был игроком "Динамо" с 2013 по 2018 годы. За время действий контракта с киевлянами 34-летний форвард дважды побывал в аренде. Оба раза Дьемерси арендовали клубы Английской Премьер-Лиги.

В 2015/16 конголезец играл за "Норвич", с которым по окончанию сезона благополучно покинул АПЛ.

В следующем сезоне Дьемерси пригрел "Халл", с тем же успехом, что и "Норвич", завершивший свои выступления в АПЛ.

В настоящее время Мбокани выступает в Бельгии за "Антверпен".