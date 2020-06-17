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В матче "Минай" – "Динамо" определился первый финалист Кубка Украины

Сенсации не произошло.

В матче "Минай" – "Динамо" определился первый финалист Кубка Украины
Миккель Дуэлунд
Фото: ФК Динамо

В рамках полуфинального матча на Кубок Украины на "Минай-Арене" в селе Минай Закарпатской области один из лидеров Первой лиги – "Минай" принимал одного из грандов украинского футбола – "Динамо".

Аутсайдер поединка не смог оказать достойного сопротивления киевлянам – матч завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

Дублем в составе "Динамо" отметился датчанин Миккель Дуэлунд (8-я и 38-я минуты), для которого первый гол в ворота "Миная" стал дебютным в сезоне 2019/20.

Отметим, что на 26-й минуте киевляне заработали пенальти. Однако испанский форвард Фран Соль не сумел его реализовать.

Добавим, что соперник "Динамо" по финалу определится в противостоянии "Мариуполя" и "Ворсклы".

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