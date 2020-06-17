УЕФА забрал у Стамбула финал Лиги Чемпионов-2020 и объявил формат доигровки евросезона

Исполком УЕФА провел голосование, на котором утвердил места и формулу проведения оставшейся части розыгрыша Лиги Чемпионов и Лиги Европы, а также место проведения финала Суперкубка УЕФА, сообщает официальный сайт организации.

По итогам заседания исполкома УЕФА состоялась пресс-конференция президента УЕФА Александера Чеферина, на которой функционер объявил формат, в котором будет доигран нынешний евросезон.

Исполком утвердил Лиссабон как город-хозяин "Финала восьми" ЛЧ - мини-турнира, который УЕФА проведет вместо традиционного плей-офф. Срок проведения мини-турнира: 12-23 августа. Противостояния будут проходить в одноматчевом формате. Матчи пройдут на двух стадионах: "Эштадиу Да Луж" и "Жозе Алваладе".

В настоящее время в "Финал восьми" вышли "Пари Сен-Жермен", "Атлетико", РБ "Лейпциг" и "Аталанта". Другими четырьмя участниками станут победители пар "Барселона" - "Наполи" (первый матч - 1:1), "Бавария" - "Челси" (первый матч 3:0), "Ювентус" - "Лион" (первый матч - 0:1) и Манчестер Сити" - "Реал" (первый матч - 2:1).

Доигрывание оставшихся ответных матчей 1/8 финала ЛЧ пройдет 7–8 августа.

Четвертьфиналы -

Аналогичный "Финал восьми" Лиги Европы примет Германия, в частности Дуйсбург, Гельзенкирхен, Дюссельдорф и Кельн, и пройдет с 10 по 21 августа.

Два противостояния 1/8 финала ЛЕ "Интер" – "Хетафе" и "Рома" – "Севилья" будут состоять из одного матча (5–6 августа).

Остальные 6 пар, в т. ч. "Шахтер" – "Вольфсбург", выявят победителя по сумме двух встреч, как и было запланировано.

Матчи 1/4 финала состоятся 10-11 августа. 16-17 августа состоятся игры 1/2 финала.

Финал состоится в Кельне.

Финал Суперкубка УЕФА состоится в Будапеште 24 сентября.

Жеребьевка оставшихся матчей еврокубков состоится 10 июля.

Напомним, финал ЛЧ-2020 должен был принять Стамбул, а ЛЕ – Гданьск.

Стоит добавить, что также Союз определил, как будет начинаться ЛЧ-2020/21. Клубы так же будут проходить через квалификации, однако они будут состоять из одного матча, за исключением заключительной стадии плей-офф, которая будет сыграна по классической формуле дома/выезд. Хозяев первых трех стадий квалификаций определит жребий.

Также отмечается, что отборочный турнир начнется 8 августа. Напомним, что от Украины в квалификации будет участвовать клуб, занявший второе место в УПЛ.