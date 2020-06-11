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CAS рассмотрел апелляцию "Манчестер Сити" на отстранение от Лиги Чемпионов

Вердикт будет вынесен в июле.

CAS рассмотрел апелляцию "Манчестер Сити" на отстранение от Лиги Чемпионов
Зал заседаний Спортивного арбитражного суда в Лозанне
Фото: www.tas-cas.org

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на своем официальном сайте сообщил, что апелляция "Манчестер Сити" на решение УЕФА отстранить клуб с "Этихад" от еврокубков сроком на 2 года и оштрафовать на 30 млн евро, была рассмотрена.

Рассмотрение прошло по видеосвязи, отмечается в коммюнике. Коллегия судей приступила к вынесению решения, которое будет обнародовано в первой половине июля.

Напомним, в феврале УЕФА завершил расследование, по итогам которого "МанСити" был обвинен в нарушении правил финансового фэйр-плей.

Впоследствии "горожане" подали апелляцию, однако ее рассмотрение было отложено из-за пандемии коронавируса.

В нынешнем розыгрыше Английской Премьер-Лиги "Манчестер Сити" уверенно занимает второе место в турнирной таблице, претендуя на следующий год квалифицироваться в Лигу Чемпионов.

В нынешнем розыгрыше ЛЧ команда в первом матче 1/8 финала победила в Мадриде "Реал" - 2:1.

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