CAS рассмотрел апелляцию "Манчестер Сити" на отстранение от Лиги Чемпионов

Вердикт будет вынесен в июле.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на своем официальном сайте сообщил, что апелляция "Манчестер Сити" на решение УЕФА отстранить клуб с "Этихад" от еврокубков сроком на 2 года и оштрафовать на 30 млн евро, была рассмотрена.

Рассмотрение прошло по видеосвязи, отмечается в коммюнике. Коллегия судей приступила к вынесению решения, которое будет обнародовано в первой половине июля.

Напомним, в феврале УЕФА завершил расследование, по итогам которого "МанСити" был обвинен в нарушении правил финансового фэйр-плей.

Впоследствии "горожане" подали апелляцию, однако ее рассмотрение было отложено из-за пандемии коронавируса.

В нынешнем розыгрыше Английской Премьер-Лиги "Манчестер Сити" уверенно занимает второе место в турнирной таблице, претендуя на следующий год квалифицироваться в Лигу Чемпионов.

В нынешнем розыгрыше ЛЧ команда в первом матче 1/8 финала победила в Мадриде "Реал" - 2:1.