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​Степанов объяснил рост заболеваемости COVID-19 игнорированием карантина

"Все вышли из карантина, все решили, что его не существует, что угрозы COVID-19 нет".

​Степанов объяснил рост заболеваемости COVID-19 игнорированием карантина
Фото: facebook/ Максим Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Украине тотальным игнорированием карантина.

Об этом он сказал на брифинге в четверг, комментируя антирекорд заболеваемости - 689 заболевших за сутки.

"Такого антирекорда у нас еще не было, даже в самые сложные времена в апреле, когда у нас была напряженная ситуация. У нас никогда не было 689 заболевших за один день. Уже в течение недели мы наблюдаем увеличившееся количество зарегистрированных случаев коронавирусной болезни. И в течение недели я как министр здравоохранения прошу вас соблюдать правила безопасности. Уже было и обращение президента, что у нас не отменен карантин, что угроза никуда не делась. Но посмотрите на улицы, посмотрите, что происходит вокруг. Все вышли из карантина, все решили, что его не существует, что угрозы COVID-19 нет", - заявил Степанов.

Он напомнил, что 9 июня от коронавирусной болезни умерли 23 человека, 10 июня - 21 человек.

"Это же не просто цифры. Это конкретные люди, умершие от болезни COVID-19", - сказал министр.

Степанов добавил, что не снимает с себя ответственности, но жители Украины "тоже должны хоть немного начать отвечать за свое здоровье, свои жизни, здоровье своих близких".

Он предупредил, что плохая статистика повлияет на дальнейшую тактику карантина.

Напомним, что за минувшие сутки количество случаев COVID-19 увеличилось на 2,4% (689) по сравнению с 1,9% (525) днем раньше.

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