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Кличко предупредил о возможности отката смягчений карантина в Киеве

"К сожалению, многие ведут себя так, будто вирус куда-то делся".

Кличко предупредил о возможности отката смягчений карантина в Киеве
Фото: КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможности отката смягчений карантина в Киеве.

По его словам, показатели заболевамости коронавирусом в столице Украины превышают допустимые показатели, "поэтому говорить об открытии ресторанов, бассейнов, детских лагерей и так далее пока что рано".

Критерий инцидентности (недельное количество больных на 100 тысяч жителей) в Киеве составляет более 15 человек при допустимом максимуме 12. Если он превысит число 24, город будет вынужден вернуться к ограничениям.

"К сожалению, многие ведут себя так, будто угрозы не существует и вирус куда-то делся. Это не так", - пожаловался Кличко.

В больницах Киева находятся 223 пациента с COVID-19. Это самое большое количество за весь период эпидемии.

56 человек - в тяжелом состоянии, пятеро - на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Напомним, что 10 июня в Украине начался новый этап смягчения карантина - разрешается работа музеев, театров и гостиниц. Киеву, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях не разрешили перейти к смягчениям.

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