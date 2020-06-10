Минздрав заметил признаки возможного ослабления агрессивности коронавируса

Количество сложных случаев коронавирусной болезни в Украине в последнее время немного снизилось. Это может быть связано как с эффективностью карантинных мер, так и, возможно, со снижением агрессивности самого вируса.

Об этом рассказал на брифинге в среду главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Мы отмечаем уменьшение количества госпитализаций и сокращение количества людей, которые поступают в отделения интенсивной терапии. Это может свидетельствовать о том, что внедряемые нами меры работают, плюс есть допущение, что вирус в летний период через несколько пассажей может терять свою агрессивность и не вызывать слишком сложных последствий для здоровья населения", - сказал он.

Ляшко подчеркнул: это не значит, что заболевшие коронавирусом люди не попадают в реанимацию.

"Подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких существуют. Поэтому терять бдительность слишком рано. Сегодня почти 3200 кроватей заняты больными с коронавирусной болезнью на территории Украины, 98 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - сказал он.

Напомним, что в конце мая глава миланской больницы Сан-Рафаэль Альберто Зангрилло заявил, что, по его мнению, коронавирус становится слабее. Эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхов в ответ заявила, что это не так. По ее словам, нет никаких свидтельств того, что коронавирус меняется по форме, передаче или тяжести заболевания, которое он вызывает.