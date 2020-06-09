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На ГП "МЗУ" завели дело из-за защитных костюмов

Тендер расценили как покушение на растрату средств и злоупотребление властью.

На ГП "МЗУ" завели дело из-за защитных костюмов
Фото: Макс Требухов

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту несостоявшейся закупки защитных костюмов госпредприятием "Медицинские закупки Украины".

Дело инициировало Министерство здравоохранения, сообщил в фейсбуке директор ГП "МЗУ" Арсен Жумадилов.

"Уголовное производство, по которому я прохожу как свидетель (пока что), открыто по ч.2 ст.15 ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 УК. То есть покушение на растрату средств и злоупотребление властью. Открыто по заявлению Минздрава, касается закупки костюмов, которая так и не состоялась", - сообщил он.

Жумадилов подчеркнул, что эти статьи относятся к подследственности НАБУ. "Следователи Нацпола не объяснили, почему им прокуратура поручила следствие. Отгоняю от себя мысли, что объяснение этому находится в сугубо политической плоскости", - написал топ-менеджер.

Напомним, 14 апреля "Медзакупки Украины" договорились о приобретении 90 тысяч костюмов отечественного производителя ООО "Текстиль контакт" за 22,05 млн гривен (цена одного - 245 гривен).

Минздрав заявил, что "Медзакупки Украины" пытались приобрести непригодные для врачей защитные костюмы, и вышел на рынок в обход "МЗУ", купив 71 тысячу китайских защитных комбинезонов на общую сумму 34,87 млн гривен (цена одного - 488 гривен).

Минздрав объяснил свои действия тем, что украинские костюмы не отвечают стандарту 14126 "Одежда защитная. Защита от инфекционных агентов". Однако в "Медзакупках" заявили, что требование на соответствие костюмов этому стандарту появилось уже после проведения ими тендера.

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