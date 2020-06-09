Киев и 7 областей не соответствуют критериям ослабления карантина

Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области не соответствуют критериям ослабления карантина. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Все эти области и столица не могут перейти к следующему этапу смягчения карантина из-за превышения уровня инцидентности, который не должен превышать 12 на 100 000 населения.

В Киеве он составляет 15,23, в Волынской области - 16,58, в Житомирской - 13,17, в Закарпатской - 16,67, во Львовской - 19, в Ровенской - 23,51, в Тернопольской - 12,04, в Черновицкой - 35,40.

Данные из временно оккупированного Крыма и Севастополя отсутствуют.

По двум другим критериям - загруженность мест в опорных больницах менее 50% и охват тестирование не ниже уровня инцидентности - соответствуют все области.

Напомним, что в Болградском районе Одесской области из-за вспышки коронавируса устанавливают КПП в селах Дмитровка и Криничное. На период введения особого режима через эти села запрещено проводить регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки в пригородном и междугородном сообщении, а также проведение религиозных мероприятий и деятельность заведений питания.