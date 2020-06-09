ВОЗ констатировала ухудшение ситуации с коронавирусом в глобальном масштабе
ВОЗ констатировала ухудшение ситуации с коронавирусом в глобальном масштабе
В Украине подтвердили 463 новых случая COVID-19
В Украине подтвердили 463 новых случая COVID-19
Семья из восьми человек заразилась коронавирусом в Харьковской области
Семья из восьми человек заразилась коронавирусом в Харьковской области
За сутки в Украине подтвердили 394 новых случая заболевания COVID-19
За сутки в Украине подтвердили 394 новых случая заболевания COVID-19
США отказались рассекретить спутниковые снимки момента пуска российской ракеты по MH17
США отказались рассекретить спутниковые снимки момента пуска российской ракеты по MH17
В Броварах выявили вспышку коронавируса в детском саду
В Броварах выявили вспышку коронавируса в детском саду
Начальника генштаба Армении уволили после пышной свадьбы в карантин
Начальника генштаба Армении уволили после пышной свадьбы в карантин
Родители не должны предоставлять справки с работы, чтобы ребенка взяли в детсад, - Степанов
Родители не должны предоставлять справки с работы, чтобы ребенка взяли в детсад, - Степанов
Минздрав объяснил увеличение количества новых случаев COVID-19
Минздрав объяснил увеличение количества новых случаев COVID-19
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Киев и 7 областей не соответствуют критериям ослабления карантина

У всех превышен уровень инцидентности. 

Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области не соответствуют критериям ослабления карантина. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Все эти области и столица не могут перейти к следующему этапу смягчения карантина из-за превышения уровня инцидентности, который не должен превышать 12 на 100 000 населения.

В Киеве он составляет 15,23, в Волынской области - 16,58, в Житомирской - 13,17, в Закарпатской - 16,67, во Львовской - 19, в Ровенской - 23,51, в Тернопольской - 12,04, в Черновицкой - 35,40.

Данные из временно оккупированного Крыма и Севастополя отсутствуют.

По двум другим критериям - загруженность мест в опорных больницах менее 50% и охват тестирование не ниже уровня инцидентности - соответствуют все области. 

Напомним, что в Болградском районе Одесской области из-за вспышки коронавируса устанавливают КПП в селах Дмитровка и Криничное. На период введения особого режима через эти села запрещено проводить регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки в пригородном и междугородном сообщении, а также проведение религиозных мероприятий и деятельность заведений питания.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также