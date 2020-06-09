Умершего от COVID-19 волонтера Виталия Панича обокрали в больнице

У волонтера Виталия Панича, умершего в больнице от от COVID-19, после смерти пропали все документы, деньги и мобильный телефон. Также жене не показывают историю болезни и другие медицинские документы. Об этом LB.ua рассказал волонтер Михаил Макарук, который вместе с вдовой провел день в клинической больнице №4 Соломенского района после смерти Виталия.

Родственники вызвали полицию и заявили о краже.

“После смерти Виталия посестры приехали в больницу, так как у него исчезли документы, деньги и телефон. Персонал больницы ведет себя так, вроде все так и должно происходить. Никаких медицинских документов жене не показывают. Кроме этого, перед смертью Виталию врачи дали подписать документ, что он отказывается от лечения", - рассказал Михаил по телефону.

Виталий отказался подписать документ.

Ранее жена Панича рассказывала журналистам, что ее мужа выписали из больницы за два дня до смерти из-за ссоры с персоналом. Но ему стало хуже, и скорая снова доставила Виталия в больницу.