В Болградском районе Одесской области усилили карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом

С 9 июня внедряется особый режим въезда-выезда в села Дмитровка и Криничное.

В Одесской области в селах Криничное и Дмитровка устанавливают контрольно-пропускные пункты в связи с увеличением числа заболевших COVID-19. Об этом сообщили на странице Болградской районной государственной администрации.

Комиссия Одесской ОГА провела проверку медучреждений Болградского района.

"По состоянию на 8 июня 2020 года в Болградском районе зарегистрированы 34 случая заболеваемости COVID-19, в связи с чем принято решение запретить в районе деятельность учреждений культуры, совершение межобластных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, путь прохождения которых пролегает через Болградский район, работу учреждений общего среднего образования, которые совершают подготовку пунктов проведения ЗНО, в том числе пробного тестирования", - говорится в сообщении.

С 9 июня внедряется особый режим въезда-выезда в села Дмитровка и Криничное. На период введения особого режима через эти села запрещено проводить регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки в пригородном и междугорожном сообщении, а также проведение религиозных мероприятий и деятельность заведений питания.

Помимо этого, главному санитарному врачу района поручили ввести учет лиц которые въезжают на территорию Дмитровки и Криничного, обеспечить им самоизоляцию, температурный контроль водителей, пассажиров и граждан, которые пересекают КПП.

"После улучшения эпидемиологической ситуации в этих населенных пунктах карантинные мероприятия будут ослаблены", - подытожили в сообщении.

Напомним, что Львовская область попросила Кабинет министров разрешить ей немного ослабить карантин, несмотря на высокие показатели по COVID-19.