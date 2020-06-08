Россия частично открыла границы

РФ является одной из самых пострадавших от коронавируса стран мира.

Правительство России смягчило режим ограничений на въезд и выезд из страны, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте российского кабмина.

"Чтобы предотвратить распространение коронавируса, мы еще в марте временно ограничили въезд в Россию иностранных граждан, а также выезд большинства россиян за границу. Однако мы понимаем, что жизненные ситуации бывают разные", - заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Разрешается выехать из страны к живущим за границей и нуждающимся в уходе близким родственникам, на лечение, учебу или работу.

Иностранным гражданам тоже разрешили въезжать в Россию, если они хотят пройти лечение или им нужно заботиться о заболевших родственниках.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене карантина в столице России. Там с 9 июня отменяют режим самоизоляции, пропуска и график прогулок.

При этом жителям Москвы по-прежнему нужно носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию, говорится на сайте мэра.

Напомним, что Россия является одной из самых пострадавших от коронавируса стран мира. Там выявили не меньше 476 тысяч случаев коронавирусной болезни, от инфекции умерли почти 6 тысяч человек.