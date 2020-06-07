Трамп приказал вывести Нацгвардию из Вашингтона

Президент США Дональд Трамп приказал вывести из столицы подразделения Национальной гвардии, которые находились в Вашингтоне из-за протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).

"Я только что отдал приказ нашей Нацгвардии начать процесс вывода (военных, - ред.) из Вашингтона - теперь, когда ситуация полностью находится под контролем", - написал Трамп в твиттере.

Решение принято почти через неделю после того, как Нацгвардия оказалась задействована в мегаполисе. При этом Трамп добавил, что военнослужащие могут быть вновь оперативно переброшены в столицу, "если понадобится".

По словам главы Белого дома, минувшей ночью в городе было зафиксировано "гораздо меньше протестующих, чем ожидалось".

Одновременно в связи с нормализацией ситуации мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил об отмене комендантского часа в городе на день раньше, чем планировалось.

Комендантский час действовал с 8 вечера до 5 утра и был введен в минувший понедельник на фоне протестов против жестокости полиции.

Ранее сообщалось, что в городах США прошли многотысячные акции против полицейского насилия и расизма.