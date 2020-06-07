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Во время акций против расизма в Лондоне пострадали более 20 полицейских

Волна протестов из США дошла до Европы.

Фото: EPA/UPG

В Лондоне 6 июня прошли многолюдные акции против расового неравенства после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом пишет Daily Mail

По информации полиции, демонстрация "Справедливость ради Джорджа Флойда" в целом прошла без происшествий, было лишь несколько задержаний.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Однако к вечеру настроение толпы изменилось. Правоохранители сообщают, что демонстранты перешли к насилию, начали запускать фаеры и сигнальные ракеты в полицейских.

Женщина-полицейский пострадала из-за падения с лошади после того, как возле животного загорелась световая ракета. Ее госпитализировали с переломом ключицы, сломанными ребрами и поврежденным легким. 

Фото: worldtopbuzz.com

Еще одна лошадь, испугавшись, побежала без наездника и сбила человека.

Для разгона беспорядков в район были направлены дополнительные полицейские силы в защитном снаряжении.

В целом 6 июня пострадали 10 полицейских. По словам представителя лондонской полиции Джо Эдвадса, в результате столкновений с протестующими за последние несколько дней травмы получили 23 сотрудника правоохранительных органов. 

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе погиб афроамериканец Джордж Флойд. При задержании полицейский надавил ему коленом на горло, после чего мужчина умер в больнице.

Это стало поводом для протестов, массовых беспорядков и грабежей по всем Соединенным Штатам. Более чем в 40 городах ввели комендантский час, тысячи человек были задержаны, десятки пострадали.

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