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Премьер Армении назвал адом ситуацию с коронавирусом в стране

Людей не успевают госпитализировать.

Премьер Армении назвал адом ситуацию с коронавирусом в стране
Фото: NEWS AM

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал адом ситуацию с коронавирусом в стране.

Как сообщает "Новости-Армения", такое выражение он использовал на брифинге в субботу.

"200 человек с коронавирусом ждут очереди на госпитализацию. Мы не успеваем госпитализировать всех. Есть случай, когда человек скончался из-за того, что медицинская помощь опоздала. Правда, родные тоже поздно сообщили. Это первый подобный случай. В двух случаях смерть произошла потому что в отделении реанимации не было места", - сказал Пашинян.

По его словам, в ходе заседания комендатуры было почти принято решение о полном локдауне, но в результате обсуждений стало ясно, что это решение не приведет к желаемым результатам из-за несоблюдения карантина.

"Говорят, это ложь, коронавируса нет, правительство публикует цифры, чтобы обратиться за помощью. Можно подумать, наше правительство так часто просит о помощи, когда в этом нет нужды... Мы уже в аду, но гуманитарной катастрофы не достигли", - цитирует Пашиняна news.am.

В трехмиллионной Армении ежедневно регистрируют примерно такое же количество случаев COVID-19, что и в Украине. За 5 июня там зарегистрироваили 547 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности в стране выявили 12 364 инфицированных, из них 190 умерли, а 3 720 лечатся.

Среди заразившихся - и сам Пашинян.

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