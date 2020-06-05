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Чехия высылает двоих российских дипломатов из-за ложного сообщения о подготовке массового отравления рицином

Их объявили персонами нон-грата 

Чехия высылает двоих российских дипломатов из-за ложного сообщения о подготовке массового отравления рицином
Фото: 5.ua

Чехия объявила персонами нон-грата и обязала покинуть страну двоих сотрудников российского посольства в Праге. Об этом пишет Reuters.

Объявление об этом решении сделал чешский премьер-министр Андрей Бабиш

Он сообщил, что на такой шаг пошли из-за того, что он назвал "внутренней борьбой" среди сотрудников посольства, которая привела к ложным утверждениям о том, что Россия представляет угрозу для троих муниципальных политиков Чехии.

Речь идет о деле "рицин" - один из сотрудников посольства России заявил о прибытии в Чехию российского дипломата с ядом рицин, которым собирались отравить троих политиков, пишет Czech Radio.

"Из информации, полученной мною от Службы безопасности и информации, однозначно следует, что дело было сфабриковано в результате противостояния двух сотрудников Посольства РФ в ЧР. Один из них умышленно направил в Службу безопасности выдуманную информацию о запланированной атаке против чешских политиков, что привело к лишней нагрузке на Службу, а также проблемам в чешско-российских взаимоотношениях и нанесению ущерба доброму имени Российской Федерации в Чешской Республике", - сообщил премьер Бабиш.

Напомним, что в декабре 2019 в Германии двоих сотрудников российского посольства выслали и объявили персонами нон-грата из-за убийства гражданина Грузии в Берлине.

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