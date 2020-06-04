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США в ОБСЕ призвали Россию прекратить "кампанию угнетения в Крыму"

Санкции в отношении России будут действовать до "возвращения Крыма под контроль Украины".

США в ОБСЕ призвали Россию прекратить "кампанию угнетения в Крыму"

Посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор призвал Россию прекратить "кампанию угнетения" в Крыму, вернуть Украине контроль над полуостровом и освободить украинских политзаключенных.

Об этом говорится в выступлении посла в Постоянном совете ОБСЕ в Вене, опубликованном на сайте миссии США.

"Крымские татары и другие, выступающие против российской оккупации, подвергались насильственным исчезновениям, тюремному заключению, принудительному «психиатрическому» лечению, показательным судебным процессам и пыткам. Российское правительство продолжает милитаризацию Крымского полуострова, Черного моря и Азовского моря", - говорится в обращении посла.

Гилмор также выразил обеспокоенность из-за задержания ФСБ украинского военного на административной границе между Крымом и Херсонской областью.

"Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды. Мы никогда не признаем аннексию Крыма Россией", - добавил посол.

Он отметил, что санкции в отношении России будут действовать до "возвращения Крыма под контроль Украины".

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