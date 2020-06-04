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В Норвегии оползень унес в море несколько домов

Вместе с землей утащило собаку, но ей удалось спастись.

Мощный оползень шириной около 800 метров на севере Норвегии унес в море восемь зданий, среди которых было несколько жилых домов, пишет местное издание The Local.

Фото: twitter.com/JanFredrikD

Происшествие случилось в среду, 3 июня.

По предварительным данным, пострадавших нет. Вместе с землей в море унесло собаку, но ей удалось выбраться на берег.

"Собаку, которую утащил в море оползень, спаслась, выплыла на берег и жива. На месте происшествия по-прежнему находятся экипажи полиции. Мы не можем с уверенностью сказать, что больше никого не захватило", - рассказали в полиции области Финнмарк агентству NTB.

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