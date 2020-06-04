Мощный оползень шириной около 800 метров на севере Норвегии унес в море восемь зданий, среди которых было несколько жилых домов, пишет местное издание The Local.
Происшествие случилось в среду, 3 июня.
По предварительным данным, пострадавших нет. Вместе с землей в море унесло собаку, но ей удалось выбраться на берег.
"Собаку, которую утащил в море оползень, спаслась, выплыла на берег и жива. На месте происшествия по-прежнему находятся экипажи полиции. Мы не можем с уверенностью сказать, что больше никого не захватило", - рассказали в полиции области Финнмарк агентству NTB.
Just now in Alta, Norway: Huge mudslide dragging several houses into the sea. pic.twitter.com/xR4t5zLI7m— Jan Fredrik Drabløs (@JanFredrikD) June 3, 2020