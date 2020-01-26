В Беларусь поступила первая партия нефти из Норвегии

Первая партия норвежской нефти 26 января поступила на белорусский завод "Нафтан". Об этом сообщает БелТА.

"Из Клайпедского порта в Новополоцк по железной дороге прибыло 59 цистерн с 3,5 тыс. т нефти. Вся партия нефти из Норвегии, перевезенная судном Breiviken, - 86 тыс. т. - поступит на белорусский завод в течение двух недель", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце декабря 2019 России и Беларуси не удалось договориться о поставках нефти на 2020 год. Президент Александр Лукашенко поручил руководителям нефтехимического комплекса найти альтернативу российской нефти. Контракт на поставки из РФ истек 1 января.

Лукашенко также заявил, что страна планирует 30% нефти закупать через Украину.