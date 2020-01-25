Количество заболевших новым китайским вирусом достигло 1400 человек

Болезнь уже есть в Европе, но опасность эпидемии пока считают низкой.

Количество заболевших новым китайским коронавирусом 2019-nCoV по состоянию на 25 января достигло 1400 человек.

Как отмечает CNN, подавляющее большинство случаев зафиксированы на материковом Китае. Болезнь возникла в городе Ухань, но подтвержденные случаи есть уже во всех регионах страны.

По меньшей мере 38 случаев уханьского вируса зафиксированы в других странах и регионах, в том числе в Австралии, Гонконге, Таиланде, Сингапуре, США, Тайване, Макао, Малайзии, Непале, Японии, Вьетнаме, Южной Корее.

Фото: CNN

Вирус уже есть в Европе - зафиксированы три случая, все во Франции. В то же время Associated Press приводит словам ведущего врача больницы Биша-Клод Бернар, который заявил, что пока 2019-nCoV выглядит менее опасным, чем другой китайский коронавирус SARS, вызвавший эпидемию "атипичной пневмонии" в 2003 году, или саудовский коронавирус MERS.

По словам доктора Яздана Язданпана, вероятность эпидемии в Европе пока выглядит "слабой, чрезвычайно слабой".

Он рассказал, что два пациента, которые находятся в этой больнице, прилетели из города Ухань 18 января. Симптомы болезни проявились у одного из больных на следующий день после приезда, у другого - еще через некоторое время.

"Эта болезнь намного менее серьезная, - и мы заявляем об этом не только по двум пациентам, но и по разговорам с иностранными коллегами, - чем, к примеру, SARS", - сказал врач.

Он отметил, что смертность от 2019-nCoV (пока что говоря о 41 жертве вируса) - меньше 5%, тогда как для SARS этот показатель был вдвое выше.