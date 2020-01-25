Евросоюз назначил посла в Великобритании

Европейская дипмиссия в Лондоне также будет отвечать за Северную Ирландию.

Европейский союз назначил собственного посла в Лондоне, который возглавит дипломатическую миссию после выхода Британии из ЕС. Об этом сообщает Anadolu.

Посольство ЕС в Британии после Brexit возглавит португальский дипломат Жоао Вале де Алмейда.

"Португальский дипломат Алмейда в пятницу был назначен главой будущей дипломатической миссии ЕС в Великобритании после Brexit, который состоится 31 января", - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Планируется, что Алмейда возглавит дипломатическую миссию в Великобритании уже в феврале.

В Брюсселе отметили, что европейская дипмиссия в Лондоне также будет отвечать за Северную Ирландию.

Алмейда в 2010-2014 годах находился на должности посла в Соединенных Штатах. До назначения руководителем дипломатической миссии в Британии он был послом Евросоюза в ООН.

Напомним, накануне премьер-министр Борис Джонсон подписал законопроект о выходе страны из Европейского союза. Согласно договоренностям, Великобритания прекращает быть членом ЕС 31 января.

Решение о выходе из Евросоюза Великобритания приняла на референдуме в 2016 году. За выход голосовали 51,9% избирателей при явке более 72%. Всего в референдуме приняли участие более 33,5 млн человек.