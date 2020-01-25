Сурков ушёл? Козак – куратор «украинского вопроса». Донбасс впихивают Киеву

Теперь, как уже об этом говорят российские СМИ, куратором так называемого украинского вопроса будет единолично Дмитрий Козак – бывший вице-премьер в кабинете Медведева, а теперь заместитель главы администрации Путина. Сам Сурков (как отмечает Чеснаков) будет месяц медитировать, а затем выступит с заявлением. Впрочем, всё это может быть и игрой самого Владислава Юрьевича.

Итак, близкий к Суркову источник - директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков – сообщил об уходе с госслужбы создателя проекта «Новороссия» - ещё недавно помощника Путина - Владислава Суркова . Как утверждает сам Чеснаков, через которого Владислав Юрьевич обычно вбрасывает информацию или сливы (переписки, телефонные разговоры и тому подобное), причина такого поступка – смена курса на украинском направлении.

Война башен переросла в зачистку

Недавнее обращение Путина к Федеральному собранию и начало конституционной реформы – это, по сути, конец балансу сил в РФ. Уход Суркова может быть ещё одним тому подтверждением.

Давайте посмотрим на картину более или менее здраво. Уже сейчас видны некоторые исходные точки. Первое, – Путин усилил свои собственные позиции. И это скоро протолкнут через конституцию. Для обывателя – делегирование полномочий фиктивным органам плюс материнский капитал и горячие обеды в школах. А на практике – создание Госсовета, усиление силовиков, мнимый президент и новый Генсек, который будет избираться 30-60 людьми и не будет сменяться. Последний – это Путин.

Фото: EPA/UPG

Медведеву очертили роль будущего президента (так называемого преемника). На самом деле – это транзит в никуда. Теперь Дмитрий Анатольевич – не более чем человек, который будет сверять часы абсолютно со всеми: от Госдумы до губернатора, прокурора области и Госсовета с генсеком во главе.

Сам Медведев заменен на нового премьера Михаила Мишустина – бессменного главу налоговой службы РФ, которая при помощи сил и средств ФСБ собирала данные о всех транзакциях России посредством технических возможностей аппарата Лубянки. Кстати, сам он – родственник генерала КГБ.

Вся команда Медведева, практически все близкие к нему люди, ушли или потеряли свои позиции. В том числе мы видим, как пострадало Минобороны и Генеральный штаб РФ – те две структуры, которые поддерживали Медведева во времена его президентства.

Ведь что сделал Путин? Да, он оставил бессменного Шойгу на посту министра обороны РФ. Однако при этом отдал на рассмотрение Госдумы утверждение правительства. Так уж произошло, что, согласно Конституции – той, которая пока действует, - глава Минобороны назначается президентом, однако в рамках федеральных законов подотчётный премьеру. Ранее на это никто не обращал внимание.

Теперь надо бы. Потому что в последующем всё будет зависеть не только от президента (который будет урезан в полномочиях), но и от Госдумы, утверждающей правительство, Совета Федераций, который будет контролировать силовиков, и Госсовета, который будет всем управлять.

Это означает, что министра и главу Генштаба можно в любой момент поставить в неудобное положение. При этом противоположный лагерь (ФСБ) не подвержен таким рискам.

Фото: EPA/UPG

Сейчас вся власть находится за соратниками Путина по КГБ. Все те люди, которых пытался Медведев и его команда пошатнуть, восстановили свою власть и сами выкинули Медведева вместе с его окружением.

Сурков – человек, который является создателем проекта «Новороссия», точнее так – его идеологом, перестал быть его куратором. Всё, как говорят российские источники, перешло к Дмитрию Козаку. На практике (если уж очень упростить) это означает, что ФСБ выиграло уГРУ. Ведь каждый из этих двух был поддержан разными лагерями. Иными словами, война башен Кремля, о которой только ленивый не говорил в последние пять лет, переросла в банальную зачистку. Зачистку военного крыла. Хотя на самом деле, и так это обычно случается, всё это – временное явление.

Козак и «украинский вопрос»

Однако давайте вернемся к уходу Суркова. Его вероятная отставка – прямое следствие, как мы уже говорили, кремлёвской зачистки. Ранее он конкурировал с Козаком. В конечном итоге - как указывает канал Суркова - оставили последнего. Сам Козак тоже постарался на славу, заблокировав для Суркова финансирование по целому ряду инициатив. Кстати, теперь Козак занял пост заместителя руководителя администрации президента РФ - позиции, которую когда-то занимал Владислав Сурков.

Меж тем давайте наконец-то разберёмся, чем же вся эта кремлёвская война обернётся для Украины. Видимо, куда более серьёзными последствиями.

Фото: EPA/UPG Президент РФ Путин и ныне заместитель главы АП - Дмитрий Козак

Теперь, вероятнее всего, выбран сценарий не ресурсного изнеможения Украины посредством постоянной военной эскалации на Донбассе и грубой подрывной деятельности на подконтрольной Киеву территории. Теперь главное – это впихнуть Донбасс Украине со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Что мы увидим? Более агрессивную политику в отношении украинских СМИ. Кого-то купят, кого-то прикормят, какие-то издания распустят. Усиление позиций тех политических сил, которые поддерживают курс на Москву. Для этого необходимо будет показать, что нынешняя власть абсолютно непригодна. И для этого создана отличная почва: просто посмотрите на лица монобольшинства и на отдельных министров. Далее – это организация протестов. Ведь что здесь самое важное – создать возможность объединения власти и пророссийских сил.

Параллельно с этим – обмен пленными, разведение войск, проведение общих инициатив, имплементация всяких «формул» и пр. До полного впихивания Донбасса с его электоральным потенциалом. Ведь именно это – золотая карта Кремля.

Кто-то скажет, что это – выдумка. А вам укажут на то, что произошло в Молдове. И, кстати, всё это провернул там тот самый Дмитрий Козак.

Украину ждёт молдавский сценарий?

Что же произошло в Молдове? Сначала убрали главного олигарха страны – Плахотнюка, человека, который временами позволял себе блокировать кишиневский аэропорт для российских силовиков. Некоторых даже делал персонами нон-грата. При этом за ним была закреплена вся полнота власти – от прокуроров и судей до парламента.

Убрали его при этом ЕС, США и Россия. Это означает, что тогда был опробован сценарий, когда по отдельно взятой стране Москва, Брюссель и Вашингтон решили на троих. С Украиной может быть то же самое. И об этом мы ещё скажем.

Далее – создание временной коалиции между проевропейскими и пророссийскими силами, которая просуществовала полгода, а затем начала рушиться. Затем пророссийский президент Додон, который ранее ни на что не влиял, получил всю полноту власти.

Фото: gagauzyeri.md Игорь Додон и Владимир Плахотнюк

И теперь в руках этого человека – спецслужбы и важные министерские портфели.

Что получила Россия? Контроль над Молдовой и своего генерал-губернатора.

Кто это провернул? Бывший вице-премьер России, а ныне человек, отвечающий за «украинский вопрос» - Дмитрий Козак.

Думаю, что схожий сценарий будет применён и к Украине (быть может, и в Грузии такое сделают). В Киеве зачистят олигархическое поле, далее – попытаются подорвать власть и создать какую-то неадекватную коалицию, а в конечном итоге попытаются передать всё управление (открыто или негласно) в руки понятного человека. Здесь особых догадок строить не нужно.

Перед этим следует предпринять один важный шаг – полностью втиснуть Донбасс в Украину.

***

Почему Кремль будет спешить с этим сценарием? Потому что необходимо успеть со всеми договориться. Не в Украине, а за её пределами. И смотрите, как вновь подгадали: в США (как обычно перед российской атакой) в нынешнем году выборы, Меркель в 2021 уйдёт в отставку, у Макрона в этот же период начнётся избирательная кампания. Очень удобно с точки зрения важных для себя вопросов, учитывая влияние Москвы на те или иные процессы на Западе.

Фото: EPA/UPG

Однако интересно и другое – обоснование, которое было передано Сурковым. Он ушёл медитировать на целый месяц, до марта. Это любопытно, так как на март запланированы масштабные акции в Москве против Путина и его конституционной реформы.

Посмотрим, какое слово произнесёт Сурков и те люди, которые находятся над ним.

Пока в Кремле говорят, что указ не подписан. Может, это означает, что Владислав Сурков пытается обогнать соперников и закрепить позиции, а, быть может, он уже просто медитирует…