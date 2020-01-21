Лавров, Шойгу и Новак сохранили свои должности в новом правительстве России

В процессе формирования нового правительства России свои должности сохранили министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и министр энергетики Александр Новак.

Также не изменился министр чрезвычайных ситуаций Евгений Зинчев. Президент РФ Владимир Путин уже подписал указы о их переназначении, говорится на сайте Кремля.

Почти все из этих министров ранее делали неоднозначные высказывания в адрес Украины. После катастрофы самолета МН 17 Шойгу возложил всю ответственность на Украину.

Глава МИД Лавров заявлял, что "происходящее в Украине – следствие действий НАТО".

Александр Новак, который недавно принимал участие в переговорах между Россией и Украиной относительно транзита газа, в 2016 году заявлял, что Еврокомиссия гарантировала, что Украина не будет активировать штраф на 172 млрд гривен против "Газпрома".

В результате выяснилось, что вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович не давал России гарантий, что Украина не будет активировать штраф "Газпрома" на 172 млрд гривен, а заявивший об этом министр энергетики РФ Александр Новак некорректно истолковал слова еврочиновника.

Напомним, 15 января правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Это произошло после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, на котором он предложил усилить роль парламента в формировании правительства.

16 января Путин назначил нового премьер-министра России. Эту должность занял руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин.