Иран подтвердил, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами ЗРК "Тор-М1"

Также Иранские власти признали, что не могут расшифровать "черные ящики".

Организация гражданской авиации Ирана подготовила второй предварительный отчет о крушении самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном.

Об этом сообщает Bloomberg.

В отчете говорится, что "Боинг" потерпел крушение после того, как в него попали две ракеты малой дальности класса "земля-воздух", выпущенные из зенитного ракетного комплекса "Тор-М1".

Отмечается, что пассажирский самолет вылетел в 6:12 утра по местному времени и потерял связь с диспетчерами на высоте 8100 футов (2469 метров). В 6:15 "Боинг" исчез с второстепенного радара наблюдения, в 6:18 - с основного.

Иранские власти также признали, что не могут расшифровать "черные ящики" самолета, заявив, что эти бортовые самописцы - одни из самых передовых в мире". Франция и США отказались предоставить Ирану оборудование для расшифровки, говорится в отчете.

Напомним, самолет рейса Тегеран-Киев авиакомпании "МАУ" разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев (девять членов экипажа и две пассажирки).

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

Иран должен был отправить в Украину черные ящики до 15 января включительно, однако по заявлениям заместителя генпрокурора Виктора Трепака, Иран не передал их. Без бортовых самописцев установить все причины трагедии самолета МАУ будет невозможно.

17 января стало известно, что доступ к бортовым самописцам "на месте" получит совместная группа экспертов из Канады, Украины и Ирана.