Министр образования Новосад посетовала, что на 36 тыс. гривен не сможет содержать ребенка, которого у нее пока нет
Министр образования Новосад посетовала, что на 36 тыс. гривен не сможет содержать ребенка, которого у нее пока нет
Протесты в Иране из-за Boeing и ложь аятоллы Хаменеи
Протесты в Иране из-за Boeing и ложь аятоллы Хаменеи
Экс-нардепа Микитася сняли с рейса в Великобританию (Обновлено)
Экс-нардепа Микитася сняли с рейса в Великобританию (Обновлено)
В Херсоне проходят обыски по делу Гандзюк и спецоперация по устранению преступной группировки (обновлено)
В Херсоне проходят обыски по делу Гандзюк и спецоперация по устранению преступной группировки (обновлено)
Минюст назвал самые популярные и редкие имена новорожденных киевлян в 2019 году
Минюст назвал самые популярные и редкие имена новорожденных киевлян в 2019 году
В Сирии армия США не пустила российских военных к нефтяным месторождениям – СМИ
В Сирии армия США не пустила российских военных к нефтяным месторождениям – СМИ
Застройщик метро на Виноградарь положил на депозит миллиард, выделенный на строительство
Застройщик метро на Виноградарь положил на депозит миллиард, выделенный на строительство
Нефтяная война между Путиным и Лукашенко. Как Москва мстит Минску
Нефтяная война между Путиным и Лукашенко. Как Москва мстит Минску
Насиров предоставил Парнасу заем в $10 млн, - WSJ
Насиров предоставил Парнасу заем в $10 млн, - WSJ
ГлавнаяМир

Иран подтвердил, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами ЗРК "Тор-М1"

Также Иранские власти признали, что не могут расшифровать "черные ящики".

Иран подтвердил, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами ЗРК "Тор-М1"
Фото: EPA/UPG

Организация гражданской авиации Ирана подготовила второй предварительный отчет о крушении самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном.

Об этом сообщает Bloomberg.

В отчете говорится, что "Боинг" потерпел крушение после того, как в него попали две ракеты малой дальности класса "земля-воздух", выпущенные из зенитного ракетного комплекса "Тор-М1".

Отмечается, что пассажирский самолет вылетел в 6:12 утра по местному времени и потерял связь с диспетчерами на высоте 8100 футов (2469 метров). В 6:15 "Боинг" исчез с второстепенного радара наблюдения, в 6:18 - с основного.

Иранские власти также признали, что не могут расшифровать "черные ящики" самолета, заявив, что эти бортовые самописцы - одни из самых передовых в мире". Франция и США отказались предоставить Ирану оборудование для расшифровки, говорится в отчете.

Напомним, самолет рейса Тегеран-Киев авиакомпании "МАУ" разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев (девять членов экипажа и две пассажирки). 

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

Иран должен был отправить в Украину черные ящики до 15 января включительно, однако по заявлениям заместителя генпрокурора Виктора Трепака, Иран не передал их. Без бортовых самописцев установить все причины трагедии самолета МАУ будет невозможно.

17 января стало известно, что доступ к бортовым самописцам "на месте" получит совместная группа экспертов из Канады, Украины и Ирана.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также