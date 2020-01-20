В Китае запретят одноразовый пластик к концу года

К 2025 году в Китае намерены создать систему переработки и утилизации пластмассы.

В ближайшие пять лет Китай намерен уменьшить использование и производство пластика, кроме того, к концу 2020 года неразлагаемые пластиковые пакеты запретят в супермаркетах и ТЦ в крупных городах Китая. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Согласно плану, опубликованному Национальной комиссией по развитию и реформам Китая, к концу этого года неразлагаемые пластиковые пакеты будут также запрещены в службах доставки продовольствия.

"Ведущий специалист по экономическому планированию Китая заявил, что в ближайшие пять лет страна уменьшит производство и использование пластика, что поможет сократить один из крупнейших в мире источников загрязнения", - сказано в сообщении.

Китай значительно сократит использование одноразового пластика в электронной торговле, экспресс-доставках и еде на вынос к 2022 году, продвигая альтернативные материалы.

Кроме того, планируется создать систему производства, распределения, потребления, переработки и утилизации пластмассы к 2025 году.

Отмечается, что использование пластика в Китае возросло, поскольку онлайн-покупки и приложения для доставки еды стали частью повседневной жизни в стране, даже в сельской местности.

Напомним, 12 ноября 2019 года Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, предлагающий запретить пластиковые пакеты с 2022 года. За соответствующее решение проголосовало 365 нардепов.

Предлагается запретить продажу пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства толщиной до 50 мкм. Ограничения не будут распространяться на биоразлагаемые пакеты, сверхлегкие пакеты шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с учетом боковых складок), длиной до 450 мм (с учетом ручек).

В октябре также сообщалось, что депутаты собираются поэтапно ввести ограничения на производство, использование и распространение моющих средств, содержащих фосфаты, анионные поверхностно-активные вещества и хлорсодержащие вещества.