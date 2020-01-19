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Глава Чувашии призвал "мочить" журналистов, критикующих власть

По словам Игнатьева, отдельные журналисты «ни одной статьи не написали о человеке труда, но при этом пишут, как хорошо в Европе, как хорошо в Америке».

Глава Чувашии призвал "мочить" журналистов, критикующих власть
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Фото: Радио Свобода

Глава Чувашии (республика в составе Российской Федерации) Михаил Игнатьев призвал «мочить» журналистов и блогеров, которые критикуют власти.

С таким призывом он обратился к лояльным властям журналистам во время выступления на торжественном мероприятии в честь Дня российской и чувашской печати в Чебоксарах, сообщает русская служба Радио Свобода.

По словам Игнатьева, отдельные журналисты «ни одной статьи не написали о человеке труда, вкладывая добрую душу и сердце, но при этом пишут, как хорошо в Европе, как хорошо в Америке», а российские власти критикуют.

«Нужно четко обозначить – надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают», – сказал Игнатьев.

Глава региона высказал опасение, что в результате работы оппозиционных журналистов будут митинги на улицах, из-за которых, по его словам, «некогда будет заниматься благоустройством дворовых территорий, общественных пространств, открывать новые производства».

«Мочить в сортире» – выражение, публично использованное Владимиром Путиным, на тот момент председателем правительства Российской Федерации, 24 сентября 1999 года во время пресс-конференции в Астане, когда он комментировал события предыдущего дня, а именно бомбардировки российской авиацией Грозного. Отвечая журналистам ОРТ, Путин дословно сказал: «Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту – в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. Всё, вопрос закрыт окончательно».

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