В восточных провинциях объявили режим чрезвычайной ситуации и мобилизовали военных.

Сильнейший за последние 20 лет снегопад обрушился на восток Канады. Об этом сообщает CTV News.

"17 и 18 января в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор выпало 76,2 см снега, предыдущий рекорд 1999 года составлял 68,4 см снега", - говорится в сообщении.

В провинциях объявили режим чрезвычайной ситуации. Из-за снежного шторма десятки тысяч домов на острове Ньюфаундленд были заблокированы, дороги перекрыты, машины завалены снегом, тысячи жителей остались без электричества.

Фото: https://twitter.com/hirider750

Федеральные власти обещают направить в заваленный снегом Ньюфаундленд и Лабрадор помощь. Глава провинции просит подключить к уборке военных.

Фото: https://www.ctvnews.ca/

В международном аэропорту города Сент-Джонс зафиксирован рекордный уровень снега, во время метели скорость ветра близ него составлял от 120 до 157 км/ч. Аэропорт закрыт, как и большинство предприятий.

О пострадавших пока не сообщается, известно, что мужчина пропал без вести, выйдя на прогулку вечером 17 января.

Напомним, ранее во Франции сильные снегопады обесточили 300 тыс. домов.