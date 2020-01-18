Принц Гарри и его супруга Меган лишатся королевских титулов

Решение вступит в силу с весны 2020 года.

Королева Великобритании Елизавета II освободила принца Гарри и его супругу Меган от королевских обязанностей.

В заявлении Елизаветы говорится, что "после многих месяцев разговоров и недавних дискуссий" она решила поддержать стремление внука и его жены к более самостоятельной жизни.

"Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами моей семьи", - заверила королева.

Она поблагодарила герцога и герцогиню Сассекских "за самоотверженную работу по всей стране, в Содружестве и за его пределами".

Фото: instagram.com/sussexroyal

Гарри и Меган перестанут выполнять королевские обязанности с весны 2020 года, не будут получать деньги и перестанут именоваться "их королевские высочества". При этом они сохранят свой дом в резиденции Фрогмор-хаус, но возместят средства, потраченные на его ремонт.

Напомним, что в конце 2019 года Гарри и Меган устранились от исполнения своих рождественских королевских обязанностей и вместе с маленьким сыном Арчи уехали в канадскую провинцию Британская Колумбия. В начале 2020 года они объявили, что складывают с себя королевские обязанности и намерены жить попеременно в Северной Америке и Великобритании.