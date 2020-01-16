Страны, чьи граждане погибли в авиакатастрофе МАУ, разработали положение о взаимодействии с Ираном

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань сообщил о создании рамочной программы по сотрудничеству с Ираном в расследовании причин катастрофы лайнера Boeing 737 "Международных авиалиний Украины".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня члены координационной группы создали рамочную программу по сотрудничеству с Ираном, которую мы опубликуем онлайн позднее сегодня", - сказал он на брифинге в Лондоне в четверг по результатам встречи глав МИД Украины, Великобритании, Канады, Швеции и Афганистана - стран, граждане которых погибли в результате крушения самолета.

По его словам, эта рамочная программа направлена на пять ключевых элементов, которые помогут в работе с правительством Ирана.

"Речь идет, о, во-первых, полном и четком доступе должностных лиц в Иран и внутри страны для предоставления консульских услуг. Во-вторых, необходимо удостовериться, что процесс идентификации жертв проводится достойно, прозрачно и в соответствии с международными стандартами, и что пожелания семей по репатриации уважаются во всех случаях. В-третьих, - обеспечить тщательное, независимое и прозрачное международное расследование, открытое для "скорбящих наций", регулируемое Конвенцией по международной гражданской авиации. В-четвертых, удостовериться в том, что Иран берет на себя полную ответственность за сбивание рейса PS 752 и признает свои обязанности перед семьями жертв, включая компенсации. В-пятых, - обеспечить подотчетность ответственных лиц независимому уголовному расследованию, после которого последует прозрачные и беспристрастные судебные разбирательства, которые соответствуют международным стандартам надлежащей правовой процедуры и правам человека", - отметил министр.

Шампань заверил, что группа будет работать над расследованием следующие месяцы и, возможно, годы.

"Очевидно, Иран признал полную ответственность..., но расследование приведет к четкой причине, а также приведению к ответственности тех, кто ответственен за эту ужасную трагедию", - пояснил он.

Министр также поблагодарил за помощь Нидерланды и сказал, что уроки, вынесенные из катастрофы самолета MH-17 над Донбассом, будут приняты во внимание.

"Мы даже спросили нидерландское правительство, не согласятся ли они иметь наблюдателей в наших разных рабочих группах, которые мы решили создать, потому что мы хотим удостовериться, и я думаю, семьи погибших заслуживают, чтобы мы использовали лучшую возможную экспертизу в мире и уроки MH-17", - отметил он.

Шампань также добавил, что пострадавшие страны будут требовать, чтобы Иран включил в свои расследования международных экспертов.

Напомним, самолет регулярного рейса Тегеран - Киев авиакомпании "МАУ" разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев (девять членов экипажа и две пассажирки).

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.