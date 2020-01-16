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Администрация Трампа незаконно заморозила помощь Украине, - отчет Счетной палаты США

Президент не имеет права блокировать использование фондов, прописанных в бюджете.

Администрация Трампа незаконно заморозила помощь Украине, - отчет Счетной палаты США
Фото: EPA/UPG

Решение администрации президента США Дональда Трампа о замораживании более $390 млн финансовой помощи Украине было незаконным.

Об этом сообщает Independent со ссылкой на отчет американской Счетной палаты от 16 января.

Обвинение было выдвинуто в меморандуме, в котором генеральный советник Управления подотчетности правительства Томас Армстронг заявил, что Трампу и его бюджетным чиновникам не разрешается игнорировать решения Конгресса и проводить собственную политику.

"Добросовестное соблюдение закона не позволяет президенту ставить свои собственные политические приоритеты выше тех, которые Конгресс США возвел в ранг закона", - подчеркнул Армстронг.

В отчете также говорится, что президент не имеет права блокировать использование фондов, прописанных в бюджете. Для временного или постоянного замораживания фондов президент США должен направить специальное обращение с пояснениями в Конгресс. Однако администрация Трампа такое обращение не передавала.

Напомним, в сентябре прошлого года посольство Украины подтвердило, что США разблокировали более $390 млн помощи для Украины. Ранее, в августе, Трамп поручил пересмотреть программу финансирования Украины в области безопасности, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов.

Демократы в Конгрессе США продолжают расследование о возможном злоупотреблении властью со стороны президента Трампа. Его подозревают в том, что во время беседы он пытался вынудить Киев начать расследование против его вероятного соперника на грядущих президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера. Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что давления на него не оказывалось.

В ноябре 2019 года СМИ сообщили, что США остановили оборонную помощь Украине в день разговора Зеленского с Трампом. У Трампа заявляли , что решение об остановке оборонной помощи  было принято задолго до телефонного разговора.

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