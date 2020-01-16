Иранский транзит - перспективы на фоне трагедии

Глава МИД Украины Вадим Пристайко находится в Лондоне ,дабы встретиться с главами внешнеполитических ведомств стран, чьи граждане пострадали во время катастрофы авиалайнера украинской компании МАУ в небе над Тегераном. Тем временем заявления иранских лидеров о «трагической ошибке» основываются, вероятнее всего, на прагматизме. Тегерану важно избежать санкций и сохранить незатронутые транзитные коридоры.

Фото: EPA/UPG

Как Иран спасается от санкций

Фактически после Второй мировой войны и до сегодняшнего дня Иран стремиться стать если не мировой державой, то, как минимум, региональным лидером. И именно на это нацелена и внутренняя, и внешняя политика Тегерана.

Причем не последнее место в реализации этих планов занимает строительство и модернизация транспортной инфраструктуры страны - портов, железных дорог, автомагистралей. Если верить заявлению заместителя министра транспорта Ирана Хейроллы Хадеми, то в настоящее время в стране строится более 3000 км железных дорог и 1200 км автострад.

Кроме того, организацию международных транзитных грузопотоков Иран использует как возможность противодействия американским санкциям. Здесь достаточно привести только один пример. В феврале прошлого года в Кабуле был открыт транспортный маршрут Афганистан - Иран - Индия, по которому Афганистан через юго-восточный иранский порт Чабахар будет экспортировать товары в Индию. Осенью же 2018 г. США вывели порт Чабахар из-под действия пакета санкций, что обусловлено поддержкой США экономики Афганистана и развитие его партнерства с Индией.

Еще раз отметим, что все эти проекты осуществляются в условиях экономического кризиса. По данным, приведенным CNBC, реальный ВВП Ирана в 2019 г. сократится на более чем 9% к показателю 2018 г. И в этих условиях в ноябре прошлого года Иран «с помпой» запустил в эксплуатацию железную дороги Мианех - Бостанабад протяженностью 132 км. Причем эта дорога является частью более масштабного проекта железнодорожного сообщения Мианех - Тебриз, соединяющего провинцию Восточный Азербайджан с национальной железнодорожной сетью. Эти проекты являются звеньями иранского транзитного коридора Восток - Запад, как части Шелкового пути из Азии в Европу.

Фото: iranpress.com Президент Ирана Хасан Рухани во время запуска участка Мианех - Бостанабад, 27 ноября 2019.

Назначение введенной в строй железной дороги прокомментировал министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами: «Расширяя железнодорожную сеть на северо-западе страны, мы стремимся повысить эффективность грузовых и пассажирских перевозок, подключиться к нашим западным соседям, а именно Турции и Азербайджану, чтобы ускорить транзит грузов через международные транзитные коридоры Восток - Запад, которые простираются от северо-восточной и юго-восточной границ Ирана до Азии на востоке и Европы на Западе».

Иранской стороной также осуществляется строительство ряда участков в рамках Международного транспортного коридора «Север - Юг», а именно железных дорог «Астара-Решт» и «Энзели-Решт», которые позволят соединить страны Европы и Индию через территорию Азербайджана.

И наконец, ведется строительство железной дороги Чабахар - Захедан (столица провинции Систан и Белуджистан), которая призвана соединить единственный морской порт Ирана в Оманском заливе Индийского океана, Чабахар, со странами Центральной Азии и Каспийского региона. Ее общая протяженность составляет 750 км, а стоимость оценивается в $950 млн.

Для соединения порта Чабахар с Туркменистаном иранской стороной строится еще одна железная дорога Мешхед - Захедан. Строительство этого участка началось в декабре 2017 г. На церемонии запуска строительства первый вице-президент ИРИ Эсхак Джахангири отмечал, что строительство данного ЖД сообщения призвано связать страны Средней Азии с побережьем Индийского океана и подключить порт Чабахар к единой сети железных дорог вплоть до Европы.

Фото: iran.ru

Таким образом, Иран стремится развивать маршруты как по направлению «Север - Юг», так и по направлению «Восток - Запад».

Уберечь транзит

Еще одним инструментом реализации транзитной политики ИРИ является ЕСО (Economic Cooperation Organization - ECO) - межправительственная организация, членами которой являются семь азиатских и три евразийские страны. Организация выступает в роли платформы для обсуждения путей улучшения развития торговли и инвестиционных возможностей стран-членов.

Причем в программных документах четко указано о необходимости уделять первоочередное внимание обеспечению эффективного и экономически выгодного доступа к транзиту. Стоит также отметить, что Секретариат ЕСО находится в Тегеране.

Два последних заседания Рабочих групп высокого уровня ЕСО как раз были посвящены вопросам, связанных с организацией транзитного сообщения через Иран. В частности, в августе обсуждалась организация запуска контейнерного поезда Исламабад - Тегеран – Стамбул. В декабре же - запуск железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Ираном.

Фото: raillynews.com Заседание рабочей группы по запуску контейнерного поезда Исламабад-Тегеран-Стамбул

Не остается без внимания в свете реализации транзитной политики Ирана и Европа. Под транспортным коридором Юг - Запад имеется в виду маршрут Индия - Персидский Залив - Иран - Азербайджан - Грузия - Украина - Польша. Он рассчитан на перевозку грузов между Европейским Союзом и Индией. Данный маршрут сокращает время перевозки контейнеров между Европой и Индией до 7 дней, а на альтернативных маршрутах составляет 35 - 40 дней.

Заседание Координационного комитета по развитию транспортного коридора «Юг - Запад» состоялось 14 марта 2018 г. в Варшаве. В мероприятии принимали участие делегации железных дорог Азербайджана, Ирана, Грузии и Украины. Стороны согласовали технические вопросы при организации грузоперевозок. Также в повестку дня входили вопросы пересмотра и утверждения азербайджанской и иранской сторонами тарифных условий на перевозки в Азербайджане и Иране в связи с вводом в эксплуатацию станции Астара (Иран), оптимизации тарифных условий на морском участке маршрута на Черном море и другие.

Тестовый контейнерный поезд отправился по новому маршруту уже в мае 2018 г. Тогда было сообщено, что поезд проследовал 2356 км, в том числе 399 км по территории Польши, 965 км по Украине, 396 км по Грузии и 596 км по территории Азербайджана, достигнув территории Ирана за девять дней.

Фото: en.irna.ir

Итак, как было уже сказано «транзит» остается для Ирана одной из сфер, до сих пор не затронутых санкциями. Сохранится ли это положение вещей станет ясно уже на днях. В Лондоне должны собраться министры иностранных дел государств, чьи граждане погибли в результате ракетной атаки ПВО Ирана и уничтожения украинского гражданского авиалайнера. Будут ли в Лондоне приняты конкретные решения и какие именно, потребует ли кто-то из министров иностранных дел Украины, Канады, Великобритании Швеции и Афганистана разбирательства в международных судах или применения санкционных мер к ИРИ, остается открытым.