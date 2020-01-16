Иранский транзит - перспективы на фоне трагедии

Как Иран спасается от санкций
Фактически после Второй мировой войны и до сегодняшнего дня Иран стремиться стать если не мировой державой, то, как минимум, региональным лидером. И именно на это нацелена и внутренняя, и внешняя политика Тегерана.
Причем не последнее место в реализации этих планов занимает строительство и модернизация транспортной инфраструктуры страны - портов, железных дорог, автомагистралей. Если верить заявлению заместителя министра транспорта Ирана Хейроллы Хадеми, то в настоящее время в стране строится более 3000 км железных дорог и 1200 км автострад.
Кроме того, организацию международных транзитных грузопотоков Иран использует как возможность противодействия американским санкциям. Здесь достаточно привести только один пример. В феврале прошлого года в Кабуле был открыт транспортный маршрут Афганистан - Иран - Индия, по которому Афганистан через юго-восточный иранский порт Чабахар будет экспортировать товары в Индию. Осенью же 2018 г. США вывели порт Чабахар из-под действия пакета санкций, что обусловлено поддержкой США экономики Афганистана и развитие его партнерства с Индией.
Еще раз отметим, что все эти проекты осуществляются в условиях экономического кризиса. По данным, приведенным CNBC, реальный ВВП Ирана в 2019 г. сократится на более чем 9% к показателю 2018 г. И в этих условиях в ноябре прошлого года Иран «с помпой» запустил в эксплуатацию железную дороги Мианех - Бостанабад протяженностью 132 км. Причем эта дорога является частью более масштабного проекта железнодорожного сообщения Мианех - Тебриз, соединяющего провинцию Восточный Азербайджан с национальной железнодорожной сетью. Эти проекты являются звеньями иранского транзитного коридора Восток - Запад, как части Шелкового пути из Азии в Европу.
Назначение введенной в строй железной дороги прокомментировал министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами: «Расширяя железнодорожную сеть на северо-западе страны, мы стремимся повысить эффективность грузовых и пассажирских перевозок, подключиться к нашим западным соседям, а именно Турции и Азербайджану, чтобы ускорить транзит грузов через международные транзитные коридоры Восток - Запад, которые простираются от северо-восточной и юго-восточной границ Ирана до Азии на востоке и Европы на Западе».
Иранской стороной также осуществляется строительство ряда участков в рамках Международного транспортного коридора «Север - Юг», а именно железных дорог «Астара-Решт» и «Энзели-Решт», которые позволят соединить страны Европы и Индию через территорию Азербайджана.
И наконец, ведется строительство железной дороги Чабахар - Захедан (столица провинции Систан и Белуджистан), которая призвана соединить единственный морской порт Ирана в Оманском заливе Индийского океана, Чабахар, со странами Центральной Азии и Каспийского региона. Ее общая протяженность составляет 750 км, а стоимость оценивается в $950 млн.
Для соединения порта Чабахар с Туркменистаном иранской стороной строится еще одна железная дорога Мешхед - Захедан. Строительство этого участка началось в декабре 2017 г. На церемонии запуска строительства первый вице-президент ИРИ Эсхак Джахангири отмечал, что строительство данного ЖД сообщения призвано связать страны Средней Азии с побережьем Индийского океана и подключить порт Чабахар к единой сети железных дорог вплоть до Европы.
Таким образом, Иран стремится развивать маршруты как по направлению «Север - Юг», так и по направлению «Восток - Запад».
Уберечь транзит
Еще одним инструментом реализации транзитной политики ИРИ является ЕСО (Economic Cooperation Organization - ECO) - межправительственная организация, членами которой являются семь азиатских и три евразийские страны. Организация выступает в роли платформы для обсуждения путей улучшения развития торговли и инвестиционных возможностей стран-членов.
Причем в программных документах четко указано о необходимости уделять первоочередное внимание обеспечению эффективного и экономически выгодного доступа к транзиту. Стоит также отметить, что Секретариат ЕСО находится в Тегеране.
Два последних заседания Рабочих групп высокого уровня ЕСО как раз были посвящены вопросам, связанных с организацией транзитного сообщения через Иран. В частности, в августе обсуждалась организация запуска контейнерного поезда Исламабад - Тегеран – Стамбул. В декабре же - запуск железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Ираном.
Не остается без внимания в свете реализации транзитной политики Ирана и Европа. Под транспортным коридором Юг - Запад имеется в виду маршрут Индия - Персидский Залив - Иран - Азербайджан - Грузия - Украина - Польша. Он рассчитан на перевозку грузов между Европейским Союзом и Индией. Данный маршрут сокращает время перевозки контейнеров между Европой и Индией до 7 дней, а на альтернативных маршрутах составляет 35 - 40 дней.
Заседание Координационного комитета по развитию транспортного коридора «Юг - Запад» состоялось 14 марта 2018 г. в Варшаве. В мероприятии принимали участие делегации железных дорог Азербайджана, Ирана, Грузии и Украины. Стороны согласовали технические вопросы при организации грузоперевозок. Также в повестку дня входили вопросы пересмотра и утверждения азербайджанской и иранской сторонами тарифных условий на перевозки в Азербайджане и Иране в связи с вводом в эксплуатацию станции Астара (Иран), оптимизации тарифных условий на морском участке маршрута на Черном море и другие.
Тестовый контейнерный поезд отправился по новому маршруту уже в мае 2018 г. Тогда было сообщено, что поезд проследовал 2356 км, в том числе 399 км по территории Польши, 965 км по Украине, 396 км по Грузии и 596 км по территории Азербайджана, достигнув территории Ирана за девять дней.
Итак, как было уже сказано «транзит» остается для Ирана одной из сфер, до сих пор не затронутых санкциями. Сохранится ли это положение вещей станет ясно уже на днях. В Лондоне должны собраться министры иностранных дел государств, чьи граждане погибли в результате ракетной атаки ПВО Ирана и уничтожения украинского гражданского авиалайнера. Будут ли в Лондоне приняты конкретные решения и какие именно, потребует ли кто-то из министров иностранных дел Украины, Канады, Великобритании Швеции и Афганистана разбирательства в международных судах или применения санкционных мер к ИРИ, остается открытым.