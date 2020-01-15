Кадыров временно оставил должность "из-за нетрудоспособности"

Свои полномочия он передал председателю правительства Муслиму Хучиеву.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявляет, что временно покинул пост из-за, по его словам, "временной нетрудоспособности".

Об этом сообщает Радио Свобода.

На официальном сайте главы Чечни опубликовано распоряжение Рамзана Кадырова, датированное 13 января, в котором он делегирует свои полномочия председателю правительства Муслиму Хучиеву.

Как сообщает проект Радио Свобода Кавказ.Реалии, в прошлом году Кадыров минимум дважды передавал свои полномочия Хучиеву, ссылаясь на "временную недееспособность".

Означает ли эта формулировка выезд на отдых или отпуск по болезни - пока не понятно.

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