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Кадыров временно оставил должность "из-за нетрудоспособности"

Свои полномочия он передал председателю правительства Муслиму Хучиеву.

Кадыров временно оставил должность "из-за нетрудоспособности"
Фото: instagram.com/kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявляет, что временно покинул пост из-за, по его словам, "временной нетрудоспособности".

Об этом сообщает Радио Свобода.

На официальном сайте главы Чечни опубликовано распоряжение Рамзана Кадырова, датированное 13 января, в котором он делегирует свои полномочия председателю правительства Муслиму Хучиеву.

Как сообщает проект Радио Свобода Кавказ.Реалии, в прошлом году Кадыров минимум дважды передавал свои полномочия Хучиеву, ссылаясь на "временную недееспособность".

Означает ли эта формулировка выезд на отдых или отпуск по болезни - пока не понятно.

Ранее сегодня правительство России во главе с Медведевым подало в отставку.

На должность главы правительства Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина

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