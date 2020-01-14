В Берлине по подозрению в подготовке терактов задержали троих человек

В Берлине (Германия) задержали троих уроженцев Чечни, которых заподозрили в подготовке теракта.

Обыски прошли в Берлине, Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Тюрингии, сообщили в берлинской прокуратуре. В пресс-службе городской полиции добавили, что конкретного риска нападения по состоянию на момент задержания не было, но злоумышленники вели подготовку.

По информации следствия, серьезные преступления с применением насилия готовили в нескольких местах.

"Подозреваемых чеченского происхождении, в возрасте от 23 до 28 лет, по существу обвиняют в том, что они шпионили за местами для возможного нападения в будущем из исламистских побуждений. У одного из них на мобильном телефоне нашли соответствующие фото. Сегодняшние обыски призваны прояснить реальную мотивацию ситуации. При этом были найдены и конфискованы наличные, режущее и колющее оружие, а также носители информации, их оценка продолжается", – уточнили правоохранители

Напомним, 23 августа в центре Берлина убили чеченца Зелимхана Хангошвили, который был полевым командиром во время второй чеченской войны. Убийцу задержали, он оказался гражданином России, приехал в Берлин незадолго до совершения преступления. О жертве убийства известно, что он в 2008 собрал порядка 200 добровольцев из Панкисского ущелья для участия в боевых действиях на стороне Грузии против России на территории Южной Осетии, но сам в боях участия не принимал.

В Германии двоих сотрудников российского посольства выслали и объявили персонами нон-грата из-за убийства гражданина Грузии в Берлине. По мнению следователей, к преступлению могут быть причастны российские власти.

Высылку российских дипломатов Путин назвал "некорректной", заявив, что "неписаные законы" требуют принятия зеркальных мер. "Вы выслали наших дипломатов, мы высылаем ваших. Вот и все", - заявил Путин, отметив, что "не думает", что в российско-германских отношениях из-за этого события должен возникнуть какой-то кризис.

Правительство Германии опровергло слова президента России Владимира Путина о том, что Москва обращалась к ФРГ с запросом о выдаче бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, убитого летом в Берлине.