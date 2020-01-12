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Великобритания, Германия и Франция призвали Иран к соблюдению ядерного соглашения

Лидеры стран также призвали Тегеран воздержаться от новых проявлений насилия.

Великобритания, Германия и Франция призвали Иран к соблюдению ядерного соглашения

Премьер Британии Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануль Макрон 12 января призвали Иран вернуться к соблюдению в полном объеме соглашения по ядерной программе, заключенного им с мировыми державами, и воздерживаться от дальнейшего применения насилия.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Мы призываем Иран отменить все меры, которые не соответствуют соглашению, и вернуться к его полному соблюдению", - говорится в заявлении лидеров трех стран, опубликованном администрацией президента Франции Эммануэля Макрона.

Также лидеры трех стран призвали Иран воздержаться от дальнейших насильственных действий и распространения ядерного оружия.

"Мы по-прежнему готовы работать с Ираном по этой повестке, чтобы сохранить стабильность в регионе", – добавили они.

В воскресенье, 5 января, сообщалось, что Иран объявил об окончательном выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию его ядерной программы. Его приняли в 2015 году с целью не допустить, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие.

Согласно этому договору, Ирану разрешалось обогащать уран лишь до уровня 3,67%, тогда как для производства ядерного оружия требуется уран с содержанием урана-235 на уровне 90%. В обмен на приостановку производства оружейного урана режим санкций, наложенный на Иран, был ослаблен.

В 2018 году США вышли из договора и начали расширять санкции против Ирана. В ответ Тегеран начал постепенно отказываться от своих обязательств в рамках СВПД.

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