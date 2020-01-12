В Индии самолет экстренно вернулся в аэропорт из-за угрозы взрыва

Самолет авиакомпании Air Asia, который направлялся из Калькутты в Мумбаи, вернулся в аэропорт Калькутты того, как пассажирка угрожала взорвать лайнер.

Hindustan Times сообщает, что 25-летняя женщина, которая назвалась журналисткой, была арестована.

Отмечается, что пассажирка самолета, передала одному из членов экипажа записку и попросила передать ее пилоту, когда самолет уже 40 минут находился в воздухе. В записке говорилось, что к ее телу прикреплены бомбы, и она может их взорвать в любой момент.

После этого пилот принял решение вернуться в Калькутту из-за угрозы взрыва и сообщил об этом диспетчеру.

В Калькутте самолет доставили в изолятор и провели тщательный обыск. Бомбу в итоге не нашли.

Полиция выясняет мотивы пассажирки, заявившей об угрозе взрыва.

Напомним, 8 января в окрестностях Тегерана потерпел крушение самолет рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

11 января Корпус стражей исламской революции взял полную ответственность за крушение авиалайнера МАУ. В Корпусе заявили, что оператор, сбивший самолет, принял его за крылатую ракету, в системе связи якобы произошел сбой, и он не смог получить подтверждение.