Парламент Ирана поддержал КСИР, несмотря на причастность к крушению украинского самолета

Парламент Ирана выразил поддержку Корпусу стражей Исламской революции (КСИР), несмотря на то, что организация взяла на себя полную ответственность за крушение украинского лайнера, в результате чего погибли 176 человек.

Как сообщает издание Mehr,12 января в Иране состоялось экстренное закрытое заседание парламентариев с командующим КСИР Хусейном Саламе.

"Эта ошибка является огромной потерей, но она не должна стать основанием для того, чтобы забывать о самопожертвовании КСИР, который всегда защищал нашу страну", - заявили в парламенте.

Напомним, 11 января Корпус стражей исламской революции взял полную ответственность за крушение авиалайнера МАУ. В Корпусе заявили, что оператор, сбивший самолет, принял его за крылатую ракету, в системе связи якобы произошел сбой, и он не смог получить подтверждение.

КСИР является государственным вооруженным формированием, ранее США признали его террористической организацией.