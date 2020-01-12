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Парламент Ирана поддержал КСИР, несмотря на причастность к крушению украинского самолета

В воскресенье состоялось экстренное закрытое заседание иранских парламентариев.

Парламент Ирана поддержал КСИР, несмотря на причастность к крушению украинского самолета
Фото: irna.ir

Парламент Ирана выразил поддержку Корпусу стражей Исламской революции (КСИР), несмотря на то, что организация взяла на себя полную ответственность за крушение украинского лайнера, в результате чего погибли 176 человек. 

Как сообщает издание Mehr,12 января в Иране состоялось экстренное закрытое заседание парламентариев с командующим КСИР Хусейном Саламе.

"Эта ошибка является огромной потерей, но она не должна стать основанием для того, чтобы забывать о самопожертвовании КСИР, который всегда защищал нашу страну", - заявили в парламенте.

Напомним, 11 января Корпус стражей исламской революции взял полную ответственность за крушение авиалайнера МАУ. В Корпусе заявили, что оператор, сбивший самолет, принял его за крылатую ракету, в системе связи якобы произошел сбой, и он не смог получить подтверждение. 

КСИР является государственным вооруженным формированием, ранее США признали его террористической организацией.

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