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ГлавнаяМир

​Путин снова потребовал внести "особый статус Донбасса" в Конституцию Украины

Российский президент заявил, что это прописано в Минских соглашениях.

​Путин снова потребовал внести "особый статус Донбасса" в Конституцию Украины
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна внести "особый статус Донбасса" в Конституцию Украины.

Об этом он сказал на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в субботу.

По мнению российского президента, это является частью Минских соглашений.

"Продление закона об особом статусе Донбасса – это хороший шаг в правильном направлении, но закон должен стать бессрочным, как и предусмотрено в Минских соглашениях. Необходимо закрепить особый статус Донбасса в украинской Конституции, что тоже отражено в Минских соглашениях", - сказал президент России.

Путин добавил, что понимает "сложности внутриполитического процесса" в Украине, но "если все заинтересованные стороны хотят добиться окончательного урегулирования, нужно идти по реализации Минских соглашений".

Напомним, что на переговорах "нормандской четверки" в Париже Украина согласилась на постоянный особый статус для Донбасса, как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года.

В то же время представители украинской власти неоднократно заявляли, что не собираются вносить его в Конституцию.

Нынешний закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" действует с 18 октября 2014 года до 31 декабря 2020 года. Законом предусмотрено, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения в ОРДЛО демократических выборов и вывода наемников.

В октябре 2018 года Украина согласовала "формулу Штайнмайера", которая предусматривает введение закона об особом статусе в день голосования на местных выборах. Он будет действовать на временной основе. Постоянный статус вступит в силу только в случае, если ОБСЕ признает выборы демократическими и соответствующими международным стандартам и украинскому законодательству.

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