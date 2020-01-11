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Новым султаном Омана стал министр культуры

Прежний султан Кабус бен Саид, скончавшийся накануне, правил страной 50 лет. 

Новым султаном Омана стал министр культуры
Хайсам бен Тарек Аль Саид
Фото: gulfnews.com

Новым султаном Омана после смерти прежнего правителя страны стал Хайсам бен Тарек Аль Саид, сообщает в субботу Aljazeera.

Прежде он занимал должность министра культуры Омана. Хайсам бен Тарек Аль Саид принес присягу в присутствии совета правящей семьи Омана.

О смерти прежнего султана Кабуса бен Саида стало известно в ночь на субботу. Ему было 79 лет. По некоторым данным, он страдал от рака. В декабре султан был в Бельгии, где проходил медицинский осмотр. В Омане в связи с его смертью объявлен трехдневный траур.

Кабус бен Саид стал султаном в 1970 году, к власти он пришел в результате бескровного дворцового переворота.

У султана не было наследников, нового правителя избирал совет правящей семьи, в который входит порядка 50 членов.

Султан занимает в Омане должности премьер-министра, командующего вооруженными силами, министра обороны, министра финансов и иностранных дел.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский улетел на Рождество в Оман под предлогом рабочей поездки. После того, как в СМИ появилась информация, что Зеленский вместе с семьей без огласки поехал отдыхать на побережье Оманского залива, Офис президента написал, что глава государства отбыл в Оман с рабочей поездкой и у него запланированы встречи на высшем уровне.

Позже Офис президента сообщил, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Также Зеленский встречался с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди. Из-за крушения украинского самолета МАУ в Иране, президент был вынужден прервать поездку.

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