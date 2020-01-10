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Армения опровергла сообщения о регулярных авиарейсах в оккупированный Крым

Аналогичные сообщения появлялись в СМИ в декабре 2019 года, но также не подтвердились.

Армения опровергла сообщения о регулярных авиарейсах в оккупированный Крым
Аэропорт Симферополя
Фото: tripsmile.ru

Госуправление гражданского авиации Армении опровергает сообщения об открытии с марта 2020 года прямого авиасообщения между Ереваном и аннексированным Крымом.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Ранее СМИ сообщили, что российская авиакомпания "Икар" (PegasFly) уже в марте 2020 года начнет регулярные полеты из Еревана в Симферополь.

ГУГА заявляет, что никаких переговоров с этой авиакомпанией по поводу полетов по этому маршруту не проводила. Более того, никаких запросов по этому поводу армянской стороне не поступало.

Отмечается, что аналогичные сообщения появлялись в декабре 2019 года, но были опровергнуты.

Ранее сообщалось, что министерство транспорта РФ направило в министерство иностранных дел письмо с просьбой рассмотреть возможность открытия авиарейсов между оккупированным Крымом и Арменией.

Напомним, международные рейсы не осуществляются в Крым с 2014 года. Это связано с санкциями, введенными после оккупация полуострова Россией. Аэропорт "Симферополь" обслуживает сейчас рейсы только с городами страны-агрессора.

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