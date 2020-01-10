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​В Москве бизнесмен пытался подкупить замминистра транспорта бутылкой водки и $10 тыс.

Предпринимателя отправили под домашний арест.

​В Москве бизнесмен пытался подкупить замминистра транспорта бутылкой водки и $10 тыс.
Архивное фото
Фото: nabu.gov.ua

В России столичного предпринимателя отправили под домашний арест по делу о попытке дать взятку заместителю главы Минтранса.

Об этом сообщают российские СМИ.

По данным источников в силовых структурах РФ, бизнесмен Владимир Колпаков предложил замминистра Владимиру Токареву 10 тысяч долларов и бутылку водки "Белуга" за покровительство по работе.

Источник ТАСС уточнил, что предприниматель руководит компанией, которая сертифицирует оборудование для ремонта железнодорожного транспорта.

Токарев после этого написал заявление в Следственный комитет. Домашний арест Колпакову назначили до 29 февраля, дело расследуют по статье о покушении на дачу взятки в особо крупном размере.

Напомним, ранее бывший мэр города Копейск в Челябинской области России Вячеслав Истомин получил 4,5 года колонии строгого режима за взятки.

Общая сумма денег, которые Истомин получил за коррупционные услуги, составляет около 2 млн рублей. Как взятки следствие расценило в том числе и различные подарки Истомину, а также услуги по организации банкетов. Также в деле фигурировал фаршированный осетр (один из предпринимателей ежегодно дарил Истомину рыбу под Новый год) и дорогостоящее вино.

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