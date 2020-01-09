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"Нафтогаз" не ведет переговоров с Россией о прямых поставках газа, – Витренко

По его словам, нет никаких новых договоренностей. 

"Нафтогаз" не ведет переговоров с Россией о прямых поставках газа, – Витренко
Фото: argumentua.com

"Нафтогаз" не ведет переговоров с Россией относительно прямых поставок газа. Также нет никаких новых контрактов и новых договоренностей.

Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, говорится в Twitter компании.

Он также пояснил, что в будущем ожидается, что украинской газотранспортной системой (ГТС) будет пользоваться не только "Газпром".

"Мы ожидаем, что дополнительные мощности будут забронированы другими пользователями. Наша задача на будущее – сделать так, чтобы не только "Газпром" пользовался украинской ГТС. Сейчас для этого есть все возможности", – отметил Витренко. 

Напомним, 30 декабря Украина и Россия заключили новый транзитный договор на 2020-2024 годы. Стороны могут продлить его еще на 10 лет.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что транзитный контракт с "Газпромом" заключен по принципу "качай или плати".

Оператор ГТС Украины в полном объеме получил от российского "Газпрома" оплату за транзит газа по территории Украины.

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