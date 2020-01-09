"Турецкий поток" забрал у Украины 15 млрд кубометров транзита газа в Румынию, Турцию и соседние страны

После запуска газпровода "Турецкий поток" из России в Турцию снижение транзита через Украину в этом году составит порядка 15 млрд кубометров.

Об этом сообщил в фейсбуке сполнительный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"К сожалению, мы не смогли его остановить. Мы уже ощутили его влияние. Транзит газа через Украину в Балканском направлении с 1 января 2020 года осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину. Как результат, снижение транзита через Украину в этом году составит порядка 15 млрд кубометров", - написал он.

Макогон также отметил, что Украина ищет новые возможности для использования существующей инфраструктуры (Трансбалканского газопровода) и уже добились создания на его базе нового коридора для поставок газа в Украину из Болгарии, Турции и Греции в объёме до 15,8 млн кубометров в сутки.

"Рассчитываем на тестовые поставки уже в январе", - отметил он.

Напомним, 8 января в Стамбуле состоялась торжественная церемония запуска газопровода "Турецкий поток" при участии президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. В ней также приняли участие премьер-министр Бойко Борисов и президент Сербии Александар Вучич - эти страны будут получать газ по новому трубопроводу.

"Турецкий поток" проложен по дну Черного моря от российского города Анапа до Кыйыкёя на побережья Турции. Его строительство - часть российского плана по отказу от транзита через Украину. Мощность каждой из двух нитей "Турецкого потока" - по 15,75 млрд куб. м. Одна предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Черноморский газопровод России сперва планировали строить до Болгарии (он должен был называться "Южным потоком"), но из-за позиции Евросоюза проект в конце 2014 года был отменен.