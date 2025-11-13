“Економічна правда”: людина Галущенка може очолити стратегічне держпідприємство "Оператор ГТС"

Оксана Кривенко є фігуранткою “плівок Міндіча” та справи “Роттердам+”. Саме її Наглядова рада визнала "найбільш фаховою" кандидаткою на гендиректора “Оператора ГТС”.

Наглядова рада "Оператора ГТС" готує призначення Оксани Кривенко генеральним директором компанії, повідомляє “Економічна правда” із посиланням на джерела в уряді та в одній з державних компаній.

Зі слів одного зі співрозмовників, 25 вересня відбулася фінальна співбесіда на посаду керівника ОГТСУ.

"У шорт-листі було п'ятеро претендентів, серед яких двоє «внутрішніх» кандидатів. Це чинний в.о. голови правління Владислав Медведєв та Оксана Кривенко, яка з травня очолює регуляторний напрям в «Операторі». Кривенко до цього була радницею Галущенка та працювала в НКРЕКП. Через роботу в регуляторі була фігуранткою справи "Роттердам+". Але саме її Наглядова рада чомусь визнала "найбільш фаховою" кандидаткою", – каже джерело в уряді.

"Її вже мали затвердити, однак двоє незалежних членів Наглядової ради, які є нерезидентами й наразі перебувають за кордоном, мають особисто приїхати в Україну, щоб підписати у нотаріуса протокол про обрання гендиректора "Оператора ГТС" за результатами конкурсу", – пояснює представник однієї з державних компаній.

За його словами, на підставі цього протоколу і мають бути проведені відповідні реєстраційні дії.

"За моїми даними, призначення Кривенко мало відбутись до кінця поточного тижня. Цей конкурс з самого початку називали профанацією, оскільки переможець усім був відомий заздалегідь. Це Кривенко, яку на посаду протягував Герман (Галущенко – ЕП.)", – підсумував співрозмовник ЕП в Кабінеті міністрів.

Крім справи Роттердам+, Оксана Кривенко також фігурує у плівках НАБУ щодо масштабної корупції в "Енергоатомі".

Під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу одному з фігурантів справи, прокурор САП зачитує фрагмент однієї з розмов, зафіксованих детективами НАБУ.

"Далі йде мова про те, куди бачить Галущенко особу на прізвище Кривенко, а також особу на прізвище Перелома (Сергій Перелома – ЕП)", – заявляє під час засідання прокурор.

“Економічна правда” зазначає, що раніше Міненерго спочатку на чолі з Германом Галущенком, а згодом і Світланою Гринчук штучно затягувало конкурс та призначення нового голови "Оператора ГТС", просуваючи на цю посаду саме Кривенко.

Інтересанти процесу тягнули з конкурсом в очікуванні рішення суду, яке мало "вивести" Кривенко з під кримінальної справи НАБУ. У підсумку таке рішення було ухвалене 21 серпня поточного року. Це відкрило шлях для її призначення на посаду в стратегічне державне підприємство.

Затвердити скандальне рішення у найближчі дні збираються незалежні члени Наглядової ради Ян Чадам (Польща), Девід Чарльс Девіс (Велика Британія), Сергій Коновець (Україна) та представники держави Віталій Зубрій та Руслан Стрілець.

Як зазначає Центр протидії корупції, Кривенко була однією з обвинувачених в справі Роттердам+, їй інкримінували службову недбалість під час перебування на посаді голови НКРЕКП, що спричинила тяжкі наслідки. За версію обвинувачення, сума збитків внаслідок реалізації цієї схеми становила майже 50 млрд грн. ВАКС закрив справу щодо Кривенко, однак не через те, що було доведено її невинуватість, а через сплив строків давності притягнення до відповідальності.