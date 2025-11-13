До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Війна

“Білі янголи” евакуювали на Донеччині близько 30 жителів

Майже всі евакуйовані - маломобільні.

“Білі янголи” евакуювали на Донеччині близько 30 жителів
“Білі янголи” евакуювали на Донеччині близько 30 жителів
Фото: Поліція Донеччини

Поліцейські спецпідрозділу “Білий янгол” евакуювали близько 30 жителів з населених пунктів Лиманщини у Донецькій області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

В поліції уточнили, що майже всі евакуйовані – маломобільні. Також серед врятованих – людина з інсультом, яку оперативно передали медикам.

Екіпаж поліції забрав цивільних з пункту незламності в Лимані, а також з окремих адрес. Евакуаційні рейси відбувались під атаками російських дронів. 

В поліції нагадали, що у Лиманській громаді залишається близько 4 тис. жителів.
﻿
